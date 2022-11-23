Daily Mail: живущие на лайнере украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж

Украинские беженцы жалуются на стесненные условия, сложности с доступом к пособиям, проблемы с доступом к парковке у причала.

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Украинские беженцы, живущие на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и русскоязычный экипаж. Об этом пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что около полутора тысяч человек на данный момент размещены на судне в порту Лит. Украинские беженцы жалуются на стесненные условия, сложности с доступом к пособиям, проблемы с доступом к парковке у причала.

Кроме того, беженцев не устраивает низкая скорость Интернета и сложности с обеспечением образовательного процесса для детей.

Ранее в Болгарии в национальном оперативном штабе по вопросам миграции планировали изменить госпрограмму помощи украинским беженцам. Владельцам отелей приходилось кормить беженцев из Украины за свой счет из-за недостаточной государственной поддержки.