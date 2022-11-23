МИД РФ: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных

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Представители Организации объединенных наций (ООН) при оценке видео с расстрелами российских военнослужащих украинскими боевиками обходятся лишь общими фразами о том, что «обеспокоены нарушениями прав человека», при этом не проверяя имеющиеся данные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии . Так больше быть не должно!», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети были опубликованы кадры убийства безоружных солдат. Предположительно, на видео расправа над нашими военнослужащими. Дата и место этих съемок пока неизвестны.