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Резервисты подразделений ВДВ прошли боевую подготовку в тыловой зоне СВО

08:39 23.11.2022
Навыки, полученные на учебных полигонах в различных регионах России, в условиях, приближенных к боевым, оттачиваются до автоматизма.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне в тыловом районе специальной военной операции проводится подготовка и боевое слаживание (в составе штатных подразделений) военнослужащих, которые прибыли в подразделения Воздушно-десантных войск по мобилизации.

Навыки, полученные на учебных полигонах в различных регионах Российской Федерации, в условиях, приближенных к боевым, оттачиваются до автоматизма.

Особое внимание уделяется тактической и огневой подготовкам, предполагающим ведение длительной интенсивной стрельбы из различных видов оружия, в том числе автомата Калашникова, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, в том числе с поражением площадных целей на различных дальностях. На учебных точках отрабатывается ведение воздушной разведки с помощью широкой линейки БПЛА квадрокоптерного типа.

Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы, под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в спецоперации, проходят подготовку, в которую входят огневая, медицинская, тактическая, инженерная, а также осваивают вооружение, военную и специальную технику.

Все прибывшие по мобилизации военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, в том числе всеми положенными денежными выплатами.

Мобилизованные военнослужащие вольются в свои штатные подразделения, где вместе со своими новыми товарищами, имеющими боевой опыт в ходе специальной военной операции РФ на Украине, приступят к выполнению боевых задач.

Ранее Минобороны России показывало как резервисты совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Восточного военного округа Сергеевский в Приморском крае. Огневая подготовка идет с использованием автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и РПК, а также снайперских винтовок СВД. Мишени имитируют живую силу врага.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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