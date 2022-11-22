Обращение с оружием: как резервисты совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Приморье
Огневая подготовка идет с использованием автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и РПК, а также снайперских винтовок СВД. Мишени имитируют живую силу врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с тренировками мобилизованных бойцов на полигоне Восточного военного округа Сергеевский в Приморском крае.
Военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия. Они повышают скорость и быстроту действий в условиях, приближенных к боевым.
Огневая подготовка идет с использованием автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и РПК, а также снайперских винтовок СВД. Мишени имитируют живую силу врага.
Еще мобилизованных учат навыкам маскировки позиций и определению дальности до целей.
Ранее публиковались кадры нанесения ударов по военным объектам и технике украинских боевиков российскими штурмовиками Су-25.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов