Украинские боевики выпустили по Макевке три снаряда «натовского» калибра

Обстрел велся из населенного пункта Орловка в 04:00.

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По Червоногвардейскому району Макеевки в 04:00 со стороны украинских неонацистов было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Об этом информировали в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Алчевск в ЛНР украинские боевики обстреляли двумя ракетами из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях находится в процессе уточнения.