Военнослужащие ВС РФ поразили опорный пункт украинских националистов с помощью «Градов»

В работе расчетов РСЗО «Град» важна скорость: от развертывания установки до ответного удара противника проходит, как правило, не более 15 минут. За это время нужно успеть нанести удар и покинуть свою позицию.

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Морпехи Тихоокеанского флота с помощью РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт украинских националистов под землей, а также сожгли два БМП и бронетранспортер противника. Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев узнал, как проходит работа расчетов «Града».

Получив координаты целей с беспилотника, расчет отправляется на огневой рубеж. За четверть часа артиллеристам нужно развернуть реактивную установку, открыть огонь и уехать в безопасное место до ответного удара противника. Это время бойцы называют «золотые 15 минут». Так как покидать боевую позицию нужно максимально оперативно, машина может разогнаться и до 100 километров в час.

Боец с позывным «Тихий» вспоминает, как совсем недавно его расчет неожиданно попал под обстрел боевиков - остается лишь удивляться спокойствию морпеха, когда он рассказывает о падающих рядом снарядах.

«Впереди машины, позади машины. Ну, миновало конечно. В метрах пятидесяти-двадцати», - вспоминает он.

Снаряды «Градов» накрывают площадь, соизмеримую с двумя футбольными полями. Полный пакет уходит за двадцать секунд. Противник, по словам артиллеристов, постепенно отступает, так что ослаблять натиск нельзя. Морпехи продолжают работу даже под покровом ночи.

Ранее военнослужащие ТОФ рассказали, как пес по кличке «Бандит» помогает им на передовой. Бойцы штурмовой группы берут его с собой на самые опасные участки линии соприкосновения, ведь собака может и перенести дополнительные боеприпасы, и вовремя разбудить.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов