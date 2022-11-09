Хоть из Химок: эксперт рассказал, как ретрансляция поможет управлять БПЛА «Ланцет»

Дальность применения беспилотника-камидазе составляет порядка 60 километров - при этом командный пункт может находиться еще дальше за счет системы ретрансляции.

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Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» оказались настолько эффективны против боевой техники, что о них начали писать в западных СМИ. О боевых возможностях боевого БПЛА в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказал военный историк Андрей Союстов.

«Расчет, аппарат из семейства "Ланцетов", может находиться, допустим, на расстоянии 15-20 километров от линии боевого соприкосновения. Истинная дальность применения "Ланцетов" официально не озвучивалась. Неофициально - порядка 60 километров. Это означает, что если мы запускаем "Ланцет" в 20 километрах от линии боевого соприкосновения, то он может уйти на глубину до 40 километров в тыл противника, обнаружить и уничтожить там цели», - рассказал эксперт.

Также «Ланцет» может работать в режиме барражирования. В таком случае БПЛА долетает до указанного места и «кружит» над ним. Площадь охватываемой им зоны составляет около 10 квадратных километров. После этого оператор дает команду на атаку. Также «Ланцет» может работать через ретрансляторы.

«Если мы подвешиваем в воздухе беспилотники или самолеты ретрансляции, то командный пункт может находиться, например, в Химках, или еще где-нибудь», - отметил Союстов.

«Ланцет» - дрон-камикадзе с аэродинамической схемой «двойной икс». Она позволяет работать при пикировании на очень высоких скоростях, при этом сохраняя и полезную нагрузку большой массы, и развивать очень хорошую скорость.