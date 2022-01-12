Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы

Хронические проблемы со сном могут стать причиной появления целого букета опасных заболеваний, среди которых проблемы с сердцем и мозгом. Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

«Длительное лишение сна - чрезвычайно опасное состояние. Патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной систем», - рассказал Хомяков в беседе с РИА Новости.

Помогут в борьбе с бессонницей плотные шторы и прогулки на свежем воздухе перед сном, считает врач. Не лишним будет установить в спальне светильники теплых тонов, добавил он. Незадолго до отхода ко сну лучше отказаться от просмотра телевизора и работы с гаджетами.

В особо запущенных случаях десинхроноз можно лечить медикаментозно, с помощью препаратов с мелатонином. Такие лекарства обычно принимают для скорой адаптации при перемене часовых поясов.

«Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом», - заключил Хомяков.

Ранее польские ученые выяснили, что организму нужно более недели на восстановление после десяти дней регулярного недосыпания. Проблема в том, отмечают они, что люди часто не успевают восстановиться после длительного недосыпа во время коротких выходных или отпусков.