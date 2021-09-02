Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания

Исследование, проведенное польскими учеными, выявило, что организму нужно более недели на восстановление после десяти дней регулярного недосыпания. В частности, из-за недостатка сна могут снизиться внимание, память, могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой, отмечается в публикации журнала PLOS ONE.

На данный момент конкретное время отдыха для организма от длительного недосыпа до сих пор не определено. Польские ученые из Ягеллонского университета провели исследование, во время которого несколько взрослых здоровых людей-добровольцев намеренно ограничивали время сна в течение десяти дней. Далее участникам разрешалось семь дней спать столько, сколько им требуется.

Добровольцы во время эксперимента пребывали в повседневной среде, имея при себе датчики, отслеживающие ежедневный режим сна и активности. Также они каждый день проходили медицинские обследования для контроля активности мозга, точности и времени реакций.

«Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях», — говорится в публикации.

Ученые подчеркнули, что результаты их исследований не ставились в сравнение с иными экспериментами, где использовались другие методы. Но вывод специалистов говорит о том, что люди часто не успевают восстановиться после длительного недосыпа во время коротких выходных или отпусков.

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