Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет противника в зоне СВО: видео

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе СВО.

Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника. Полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

В ходе работы экипажами истребителей была обнаружена воздушная цель. Ее идентифицировали как самолет противника, после чего уничтожили ракетным вооружением.

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели, выполнил пуск, и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход – отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», - рассказал об операции один из летчиков-истребителей Су-35С.

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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов