Пушилин рассказал о продвижении практически по всей линии фронта в ДНР

По словам врио главы ДНР, есть успехи на марьинском, угледарском, авдеевском и артемовском направлениях.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также он добавил, что есть успехи на марьинском направлении, при этом бойцы заняли позиции в самой Марьинке. Как отметил врио главы республики, освобождение данного населенного пункта позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не дать возможность ВСУ вести обстрелы, в том числе по Донецку.

Кроме того, по его словам, «есть продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки», а на угледарском направлении продолжаются боестолкновения за Павловку, также идут бои на авдеевском и артемовском направлениях, ведется борьба за освобождение Артемовска.

Накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия сорвала атаку ВСУ еще до ее начала. По данным оборонного ведомства, потери противника в личном составе превысили 30 человек, также уничтожены четыре БМП и три пикапа.