Минобороны России: на Краснолиманском направлении артиллерия сорвала атаку ВСУ еще до ее начала

ВС РФ за сутки отразили атаки противника на трех направлениях, отметили в МО РФ.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская артиллерия сорвала атаку ВСУ на Краснолиманском направлении еще до ее начала, заявил на брифинге 1 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства также озвучил потери украинской стороны в живой силе и технике в результате попытки атаки на Краснолиманском направлении. Как утверждает Конашенков, потери противника в личном составе превысили 30 человек. Также уничтожены четыре БМП и три пикапа.

Кроме того, ВСУ потеряли больше 150 своих бойцов в ходе безуспешных атак на Купянском направлении. Также российские войска пресекли попытки наступления противника на Николаево-Криворожском направлении, свыше 110 украинских военнослужащих уничтожены.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что в результате нанесения 31 октября массированного удара существенно нарушено управление группировками войск Украины и их тыловым обеспечением.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов