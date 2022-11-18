Bloomberg: страны G7 объявят 23 ноября об уровне потолка цен на нефть из РФ

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Страны G7 планируют в предстоящую среду объявить об уровне потолка цен на российскую нефть. Администрация США намерена перед встречей постпредов Евросоюза, которая намечена на 23 ноября, в частном порядке уведомить о предложении «семерки».

Объявление «потолка цен» произойдет, когда представители стран ЕС поддержат предложение. В связи с этим сроки оглашения уровня цен могут быть изменены. Об этом сообщает Bloomberg.

Россия неоднократно и на разных уровнях заявляла, что введение потолка цен на энергоресурсы приведет лишь к тому, что Москва перенаправит экспортные потоки в страны, где соблюдаются рыночные условия торговли.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее напомнил, что односторонние ограничения цен будет расцениваться, как нарушение контрактных обязательств, что повлечет за собой прекращение поставок. На фоне энергетического кризиса в Европе это приведет к еще большему росту стоимости углеводородов.