Лукашенко призвал ОДКБ умело реагировать на информатаки Запада

Вместе с тем лидер Белоруссии предложил ОДКБ создать сеть национальных аналитических институтов, которые бы осуществляли необходимые стратегические исследования.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал умело реагировать на информационные атаки со стороны стран Запада. С таким заявлением он обратился к участникам Организации Договора о коллективной безопасности, против которых направлены эти информатаки.

«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным - к этому надо быть готовыми», - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Также глава Белоруссии предложил участникам организации с предложением создать сеть национальных аналитических институтов, которые бы осуществляли необходимые стратегические исследования.

Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящее в Ереване. Во время него он озвучил приоритеты председательства Белоруссии в ОДКБ, намеченное на 2023 год.

Немногим ранее российский президент Владимир Путин рассказал участникам саммита ОДКБ о ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «успех спецоперации сомнений не вызывает».