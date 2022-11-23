В стране и мире Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ходе спецоперации Ирина Елагина Президент России уверен в успехе спецоперации. © Фото: Владимир Смирнов РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проинформировал участников саммита Организации Договора о коллективной безопасности о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, - они общались в разных форматах - о том, что происходит в контексте специальной военной операции», - сообщил Песков. Пресс-секретарь президента также отметил, что общение лидеров ОДКБ было «в разных форматах». «Успех спецоперации сомнений не вызывает», - подчеркнул Песков. Напомним, что саммит ОДКБ проходит в Ереване, по итогам встречи было подписано 14 различных решений, в том числе о переоснащении современным оружием и техникой Миротворческих сил. Экспертное мнение и аналитика