Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин проинформировал участников саммита Организации Договора о коллективной безопасности о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, - они общались в разных форматах - о том, что происходит в контексте специальной военной операции», - сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что общение лидеров ОДКБ было «в разных форматах».
«Успех спецоперации сомнений не вызывает», - подчеркнул Песков.
Напомним, что саммит ОДКБ проходит в Ереване, по итогам встречи было подписано 14 различных решений, в том числе о переоснащении современным оружием и техникой Миротворческих сил.