Вашингтон разрешил поставки российской нефти ряду стран ЕС

Так, российскую нефть могут закупать Болгария, Хорватия и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю.

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Минфин США дал разъяснения по поводу ограничений на покупку нефти из РФ. В частности, подчеркивается разрешение на импорт российской сырой нефти в Болгарию, Хорватию и страны ЕС, не имеющие выхода к морю. К ним не будет применяться установленный потолок цен на российскую нефть.

Поясняется, что в случае значительной переработки нефти за пределами России ограничение цен на нее также не будет действовать.

«В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации, ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)», - говорится в документе.

Помимо этого, Минфин поясняет, что разрешены транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти, в экстренных ситуациях. Если это необходимо в целях сохранения здоровья и безопасности экипажа или для защиты окружающей среды, разрешаются стоянка, ремонт и спасательные операции.

Лимит цен на российскую нефть планируют ввести в ближайшее время. Возможно, о страны ЕС и G7 объявят о нем уже в среду 23 ноября.