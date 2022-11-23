Главы МИД, МО и совбезов ОДКБ подписали документы по итогам встречи в Ереване

Во время подписания глава МИД РФ попросил разъяснить порядок принятия документа о помощи Армении.

© Фото: ТРК "Звезда"

Министры иностранных дел, обороны и секретари советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали ряд документов по итогам встречи в Ереване.

Отмечается, что во время подписания документов произошла небольшая заминка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил разъяснить порядок принятия документа о помощи Армении. До этого генсек ОДКБ Станислав Зась сообщал, что страны организации в целом согласовали проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

«Если мы подвешиваем решение о помощи Армении, то что происходит с декларацией и заявлением? Мне кажется, была пакетная договоренность, поэтому, наверное, потом в рабочем порядке подпишем», - заметил Лавров.

Напомним, сегодня в столице Армении проходит Совет коллективной безопасности ОДКБ на уровне лидеров государств. С визитом в Ереван прибыл президент России Владимир Путин, у которого, в частности, запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.