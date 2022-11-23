Германия сенсационно проиграла Японии в матче ЧМ по футболу в Катаре

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress

На чемпионате мира по футболу в Катаре произошла очередная сенсация. Сборная Германии со счетом 1:2 проиграла команде Японии в матче первого тура группового этапа турнира. Матч проходил на стадионе «Халифа».

В первом тайме первенство взяли немцы - счет открыл полузащитник Илкай Гюндоган, отличившись голом на 33-й минуте с пенальти. Далее за дело взялись соперники из Японии. Рицу Доан на 75-й минуте и Такума Асано на 83-й минуте поразили ворота Германии. Судья добавил семь минут ко второму тайму, но немцы так и не смогли отыграться.

Ранее Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ по футболу в Катаре. Футболистам из Саудовской Аравии для победы хватило трех ударов по воротам, два из них попали точно в цель.