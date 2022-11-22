ФСБ задержало 68 подпольных оружейников в 31 регионе России
В результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.
Как сообщает ФСБ России, в результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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