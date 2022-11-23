Путин: РФ поддерживает решение об оснащении миротворцев ОДКБ современными вооружениями

Президент РФ также указал на высокую вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает решение об оснащении миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными вооружениями. С таким заявлением глава государства выступил на саммите ОДКБ в Ереване.

«Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, специальной техникой, а также специальными средствами», - сказал президент.

Кроме того, российский лидер добавил, что обстановка в Афганистане остается сложной, а также указал на высокую вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ. Кроме того, по словам Путина, между странами - членами организации расширяется военно-техническое сотрудничество.

Напомним, сегодня в столице Армении проходит Совет коллективной безопасности ОДКБ на уровне лидеров государств. С визитом в Ереван прибыл президент России Владимир Путин, у которого, в частности, была запланирована личная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.