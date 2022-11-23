В ВМА имени Кирова состоялся выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО

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Раненные участники специальной военной операции после получения новых специальностей смогут служить на других воинских должностях в организациях Минобороны. В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова состоялся выпуск бойцов, окончивших курс дополнительного профобразования.

Начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны РФ Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

Минобороны публикует кадры с церемонии. Военнослужащим вручили жилищные документы, сертификаты дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и госнаграды. В мероприятии также принял участие начальник филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин.

Более 20 военнослужащих получили жилищные документы. Для тех, кто решил после лечения и профессиональной переподготовки продолжит военную службу, в регионах страны подготовлены места проживания.

«В целях восстановления утраченных функции подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - сказал замначальника академии Валерий Толстошеев.

Также, отличившимся военнослужащим вручили семь госнаград, в числе которых орден «Мужества», медаль «Жукова» и пять медалей «За отвагу».

Между тем, на полигоне в Самарской области проходят тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции. Резервисты проводят боевое слаживание и совершенствуют подготовку в составе отделений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов