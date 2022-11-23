В Минобороны России заявили, что США ведут работу по дестабилизации ситуации в АТР

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Соединенные Штаты ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и разрушению системы безопасности, которая сложилась вокруг АСЕАН.

«Озвучили факты целенаправленной работы, проводимой США и их союзниками по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разрушению сложившейся вокруг АСЕАН системы безопасности, а также указали на схожесть происходящих в АТР процессов с теми, которые привели к конфликту на Украине», - сказал Фомин журналистам по итогам совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс» в камбоджийском Сиемреапе.

Александр Фомин констатировал понимание, с которым отнеслись к российской точке зрения подавляющее большинство участников совещания.

Фомин уточнил, что в ходе совещания состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Помимо прочего, были обсуждены ситуация на Корейском полуострове, международный терроризм, кибербезопасность, а также обстановка в Южно-Китайском море.

Также Фомин заявил, что Минобороны России взаимодействует более чем со ста странами в этом году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов