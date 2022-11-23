В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ПСБ повысил доходность по всей линейке вкладов

Алексей Курильченко
15:20 23.11.2022
ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов - ставки выросли в среднем на 0,6 п. п.
ПСБ повысил доходность по всей линейке вкладов
© Фото: ПСБ
Читайте нас на:

Доходность по вкладу «Сильная ставка» при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев - до 7,6% годовых. Минимальная сумма размещения - 100 тысяч рублей. При открытии депозита на сумму от трех миллионов рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п.

По вкладу «Мой доход» максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев - 7,3% годовых, на год - 7,8% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Одним из преимуществ этого вклада является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода - 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

Надбавку к ставке 0,15 п. п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Ранее ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, повысив доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширив финансовые возможности населения для решения насущных задач.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:14 В стране и мире
Захарова иронично отреагировала на резолюцию ЕП о признании РФ «спонсором терроризма»
14:48 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
14:12 Армия
В МО РФ опровергли сообщения западных СМИ о якобы разговоре Герасимова и Бауэра
13:59 Вопросы истории
Травили и расстреливали мирных жителей: ФСБ рассекретила документы о зверствах вермахта в Крыму
12:27 В стране и мире
Видео
В Ереване стартовало совместное заседание глав МИД, Минобороны и секретарей совбезов ОДКБ
Популярное
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.