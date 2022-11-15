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ПСБ предложил потребительские кредиты жителям ДНР и ЛНР

Анна Назайкина
15:58 15.11.2022
ПСБ первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание в Донецкой и Луганской народных республиках.
ПСБ предложил потребительские кредиты жителям ДНР и ЛНР
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, повысив доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширив финансовые возможности населения для решения насущных задач.

На первом этапе предложение действует для жителей народных республик Донбасса, которые являются российскими гражданами и обслуживаются в рамках зарплатных проектов ПСБ или Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР.

Этим клиентам доступны потребительские кредиты на срок до пяти лет. Оформить заявку на кредит можно в любом отделении банка. ПСБ продолжит планомерно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг, в том числе масштабировать кредитование населения в новых регионах.

Запуск кредитования стал еще одним шагом в социально-экономическом развитии новых регионов, повышения качества жизни населения и формирования современной финансовой инфраструктуры на уровне лучших российских стандартов.

Потребительские кредиты дополняют перечень услуг, предоставляемых ПСБ в новых регионах: это открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, ежедневный банкинг для клиентов и пр., а также удобная сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов.

ПСБ первым из российских системно значимых банков предоставил комплексное банковское обслуживание в Донецкой и Луганской народных республиках, выстроив платежную инфраструктуру и обеспечивая бесперебойные расчеты и банковское сопровождение социальных и пенсионных выплат.

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