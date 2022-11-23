В МО РФ опровергли сообщения западных СМИ о якобы разговоре Герасимова и Бауэра

В Минобороны России подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация о достижении «договоренности» с Бауэром по вопросам безопасного движения судов в Черном море - вымысел, от начала и до самого конца.

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В Минобороны России опровергли сообщения ряда западных средств массовой информации о якобы состоявшемся недавно разговоре начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Как утверждают западные журналисты, Герасимов и Бауэр обсуждали безопасное движение судов в Черном море. Это не так.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся "недавно" разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком. Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При этом в МО РФ подчеркнули, что опубликованная в СМИ информация о достижении «договоренности» с Бауэром по вопросам безопасного движения судов в Черном море - вымысел, от начала и до самого конца.

Ранее сообщалось, что заместитель обороны России Александр Фомин принял участие в совещании «СМОА плюс» в Камбодже.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов