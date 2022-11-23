Армия Замминистра обороны России Фомин принял участие в совещании «СМОА плюс» в Камбодже Александр Фомин в своем выступлении довел до участников совещания подходы России по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в девятом Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс». Об этом сообщает Минобороны России. Совещание состоялось в городе Сиемреап в Камбодже. «В своем выступлении генерал-полковник Александр Фомин довел участникам совещания российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении. Главы делегаций приняли совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН по итогам заседания. Сообщается, что оно нацелено на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества. Ранее сообщалось, что Фомин провел встречу с министром национальной обороны Камбоджи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика