Замминистра обороны России Фомин принял участие в совещании «СМОА плюс» в Камбодже
Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в девятом Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс». Об этом сообщает Минобороны России.
Совещание состоялось в городе Сиемреап в Камбодже.
«В своем выступлении генерал-полковник Александр Фомин довел участникам совещания российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении.
Главы делегаций приняли совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН по итогам заседания. Сообщается, что оно нацелено на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Фомин провел встречу с министром национальной обороны Камбоджи.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов