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Замминистра обороны России Фомин принял участие в совещании «СМОА плюс» в Камбодже

12:20 23.11.2022
Александр Фомин в своем выступлении довел до участников совещания подходы России по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в девятом Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс». Об этом сообщает Минобороны России. 

Совещание состоялось в городе Сиемреап в Камбодже. 

«В своем выступлении генерал-полковник Александр Фомин довел участникам совещания российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении. 

Главы делегаций приняли совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН по итогам заседания. Сообщается, что оно нацелено на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества. 

Ранее сообщалось, что Фомин провел встречу с министром национальной обороны Камбоджи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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