Награжденные медалями артиллеристы рассказали, как точечно уничтожают боевиков с помощью БПЛА

Находить и ликвидировать противника удается без потерь в личном составе.

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На передовой в зоне специальной операции наградили медалями отличившихся военнослужащих ракетных и артиллерийских подразделений Западного военного округа. Офицеры, чьи мужество и героизм были отмечены на высоком уровне, рассказали о том, как громят украинских националистов.

Так, например, офицер управления бригады поделился опытом уничтожения опорного пункта противника. По его словам, в ходе выявления боевиков и удара по ним никто из российских военных не пострадал.

«Медаль не только моя – это заслуга всей бригады. Противник был поражен. У бригады настроение отличное. Победа будет за нами!», - говорит Валерий.

Также подробности боевой работы рассказал и награжденный начальник расчета БПЛА по имени Алексей.

«Задачу приняли. Оперативно подняли борт, провели колонну, нашли скопления вооружения и военной техники, передали координаты. И наша артиллерия нанесла огневое поражение противнику. Мы это наблюдали, вели объективный контроль. Настроение отличное. Мы делаем правильное дело. Мы в любом случае победим!», - говорит офицер.

Ранее «Звезда» рассказывала о награждении государственными наградами военнослужащих Западного военного округа, среди которых есть призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Их отметили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.