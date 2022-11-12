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Мурашко: регионам России поручено сформировать запас лекарств не менее чем на 4 месяца

Марина Крижановская
11:48 12.11.2022
Министр отметил, что фиксируются задержки в поставках зарубежных лекарств в Россию, при этом отказов от производителей не было зафиксировано.
Мурашко: регионам России поручено сформировать запас лекарств не менее чем на 4 месяца
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов. Отмечено, что их объем должен быть рассчитан не менее чем на четыре месяца.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов», - рассказал глава Минздрава журналистам.

Как отметил министр, фиксируются задержки в поставках зарубежных лекарств в Россию. При этом отказов от производителей не было зафиксировано. Он добавил, что не отмечается существенных угроз по доставкам препаратов из-за рубежа в Россию, хотя иногда лекарственные логистические цепочки дают сбои.

«По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», - рассказал он.

Говоря о производстве лекарственных препаратов в России, Михаил Мурашко пояснил, что наращивание объемов производства идет по плану высокими темпами.

Ранее в середине октября глава Минздрава заявил, что в России увеличат производство лекарств. Он сообщал, что было принято решение увеличить производство отечественных лекарственных препаратов «по ряду социально значимых заболеваний».

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