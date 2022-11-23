Безопасность в АТР и укрепление сотрудничества: о чем говорили на совещании министров обороны АСЕАН

В совещании «СМОА плюс» в Камбодже принял участие замминистра обороны России Александр Фомин.

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Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсудили главы оборонных ведомств стран ACEAH на встрече в Камбодже. Россию представлял замминистра обороны Александр Фомин, он рассказал о позиции нашей страны по ключевым вопросам.

Помимо постоянных участников организации были представлены государства-партнеры по диалогу, среди них - США, Австралия и Япония. За обсуждением наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

«СМОА является очень важной международной платформой для того, чтобы российское военное ведомство могло донести свою точку зрения на глобальные мировые проблемы безопасности», - сказал корреспондент.

В ходе заседания прошли ряд встреч с участием российской делегации. Так, накануне Фомин провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Камбоджи Tие Банем.

«Сегодня прошла двусторонняя встреча с министром обороны Лаоса, обсуждались очень важные мероприятия, в том числе и участие нашей страны в экспертной группе по разминированию», - добавил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Фомин принял участие в девятом Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов