Замминистра обороны Фомин провел встречу с министром национальной обороны Камбоджи

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Заместитель министра обороны России провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Камбоджи генералом Tие Банем. Так, представитель российской стороны поблагодарил камбоджийскую сторону за приглашение и теплый прием. Отмечено, что переговоры проводились в формате «СМОА плюс».

«Формат «СМОА плюс» очень важен не только для государств региона, но и для других стран, в том числе России. С момента запуска данного механизма мы принимаем в нем самое активное участие», - отметил Фомин.

Кроме того, замминистра обороны РФ добавил, что в нынешнем году исполняется 66 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Камбоджой. Фомин указал, что стороны сотрудничают в экономической, политической, культурной, а также военной и военно-технической сферах. Москва, в свою очередь, приложит все усилия для укрепления безопасности и обороноспособности двух стран, заключил он.

Ранее Александр Фомин провел переговоры с коллегой из Армении Кареном Брутяном.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.