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WP: США и ЕС столкнулись с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

Игнат Далакян
07:09 21.11.2022
Как пишет американская газета, решение проблемы с нехваткой вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».
WP: США и ЕС столкнулись с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Соединенные Штаты и европейские страны столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на представителя страны-члена НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения - Прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», - цитирует издание источника.

Как пишет американская газета, решение проблемы с нехваткой вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».

По словам собеседника издания, у Российской Федерации, в свою очередь, имеются большие запасы военной техники. Чиновник отметил, что российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили о поставке Киеву более 230 артиллерийских систем с начала специальной военной операции России на Украине. Сообщалось, что в общей сложности власти США поддержали киевский режим 88 тысячами тонн вооружений и военной техники.

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