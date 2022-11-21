WP: США и ЕС столкнулись с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

Как пишет американская газета, решение проблемы с нехваткой вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».

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Соединенные Штаты и европейские страны столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на представителя страны-члена НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения - Прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», - цитирует издание источника.

Как пишет американская газета, решение проблемы с нехваткой вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».

По словам собеседника издания, у Российской Федерации, в свою очередь, имеются большие запасы военной техники. Чиновник отметил, что российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили о поставке Киеву более 230 артиллерийских систем с начала специальной военной операции России на Украине. Сообщалось, что в общей сложности власти США поддержали киевский режим 88 тысячами тонн вооружений и военной техники.