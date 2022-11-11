Путин подтвердил готовность России обеспечить нуждающиеся страны зерном и удобрениями

Поставки зерна и удобрений стали темой телефонного разговора лидеров России и ЦАР.

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Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России внести вклад в обеспечение нуждающихся стран зерном и удобрениями. Проблему продовольственной безопасности российский лидер по телефону обсудил со своим коллегой из Центрально-Африканской Республики.

Договорились также активизировать сотрудничество в других сферах, в том числе топливно-энергетической. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за всестороннее содействие и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия - Африка следующим летом в Петербурге.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, на переговорах «выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор».

Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности России бесплатно поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна.