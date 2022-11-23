В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джонсон описал изначальную позицию Германии перед началом СВО

Игнат Далакян
11:36 23.11.2022
По словам бывшего британского премьера, такой подход Берлин обосновывал «всевозможными вескими экономическими причинами».
Джонсон описал изначальную позицию Германии перед началом СВО
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Немецкие власти до начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась», - цитирует РИА Новости слова Джонсона в интервью телеканалу CNN.

По словам бывшего британского премьера, такой подход Берлин обосновывал «всевозможными вескими экономическими причинами».

Борис Джонсон также заявил, что французские власти до самого последнего момента отрицали возможность начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее в бундестаге заявили о нехватке средств и кадров для немецкой армии. Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что для закупки необходимого дополнительного вооружения и амуниции немецких военнослужащих нужно 20 миллиардов евро.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:59 В стране и мире
Путин заявил о готовности к расширению экспорта российских удобрений
10:59 В стране и мире
Видео
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
09:26 В стране и мире
МИД РФ: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
07:58 В стране и мире
Хакеры выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Популярное
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.