Джонсон описал изначальную позицию Германии перед началом СВО

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Немецкие власти до начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась», - цитирует РИА Новости слова Джонсона в интервью телеканалу CNN.

По словам бывшего британского премьера, такой подход Берлин обосновывал «всевозможными вескими экономическими причинами».

Борис Джонсон также заявил, что французские власти до самого последнего момента отрицали возможность начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее в бундестаге заявили о нехватке средств и кадров для немецкой армии. Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что для закупки необходимого дополнительного вооружения и амуниции немецких военнослужащих нужно 20 миллиардов евро.