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Глава штаба группировки «Запад» на передовой наградил отличившихся в СВО бойцов

05:40 02.11.2022
Государственные награды были вручены солдатам, сержантам и офицерам артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и РХБЗ, специалистам военно-политического отдела.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько вручил государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), которые отличились в ходе проведения специальной военной операции. Кадры торжественного мероприятия с передовой опубликовало Минобороны России.

Российские военные за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность получили Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

«Вы все достойно выполнили свой долг и продолжаете его выполнять. В подтверждение этому - ваши государственные награды. Я желаю вам дальше также уверенно выполнять свой воинский долг», - сказал Михаил Зусько.

Государственные награды были вручены солдатам, сержантам и офицерам артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и РХБЗ, специалистам военно-политического отдела.

Ранее проявившие мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений Воздушно-десантных войск были удостоены государственных наград Российской Федерации. Заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин проводил награждение в боевой обстановке.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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