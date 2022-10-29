Армия Всегда вперед: десантникам вручили госнаграды за их мужество и героизм в зоне спецоперации Бойцы удостоились высоких государственных наград: орденов Мужества, знаков отличия Георгиевский крест IV степени, медалей ордена «За отвагу», Суворова и Жукова. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Проявившие мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений Воздушно-десантных войск были удостоены государственных наград Российской Федерации. Кадры награждения опубликовало Минобороны России. Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин проводил награждение. Церемония проходила в боевой обстановке. Проявившим мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине воинам были вручены ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест IV степени, медали ордена «За отвагу», Суворова и Жукова. «Медаль "За отвагу" получил, находясь в Гостомеле. Выполнял задачи вместе с минометной батареей. Занимался подвозом боеприпасов и продовольствия. Всегда готовы идти вперед. Никогда не подведем. Слава ВДВ! Победа будет за нами!», - поделился старшина батареи Андрей. Заместитель командующего ВДВ Купчишин поблагодарил воинов «крылатой пехоты» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика