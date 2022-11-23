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Артерия снабжения войск: кадры подготовки бойцов подразделений МТО в тылу зоны спецоперации

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:51 23.11.2022
Военнослужащие проходят комплексную подготовку: нужно довезти и разлить топливо, охранять автоколонну во время заправки, при необходимости выстрелить из пулемета и РПГ, запустить беспилотник с гранатой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения обучают тактике боя в тыловом районе зоны спецоперации. За обучением наблюдал корреспондент «Звезды».

Все, как у линии соприкосновения: БТР-сопровождение стреляет боевыми. Под прикрытием колонна бензовозов уходит из-под огня противника. 

Колонна движется на массовую заправку техники. Двадцатитонные автоцистерны стоят в глубине обороны. Топливо разливается в машины меньшего объема - в таких доставляют горючее на передовую.

«В этом броневике не сразу можно узнать КАМАЗ, но это он. Бойцы автомобильного батальона сами наварили защиту. Видно, как защитили стекла. Стальные листы. Для того, чтобы задержать пулю, - деревянные доски. Ну а саму цистерну укрыли решеткой», - показал корреспондент Павел Кольцов.

Пока идет заправка, экипажи встают в боевое охранение на случай внезапной атаки противника. Водитель с позывным «Матрос» - доброволец. Срочную проходил машинистом на Черноморском флоте, потом работал водителем бензовоза. Здесь, говорит, то же самое, только с автоматом и в менее комфортных условиях.

«Армейская техника надежная. Ездим везде, по любой грязи. Везде проходим. В любой момент, где угодно, можем появиться, доставить топливо», - рассказал военнослужащий.

© ТРК "Звезда"

Призванные в рамках частичной мобилизации добровольцы - водители бензовозов, но инструкторы готовят их по полной программе. Как прикрыть друг друга, как грамотно отойти за укрытие, не пересекая линии огня. Наставники обращают внимание на каждую мелочь. Упражнения повторяют снова и снова.

На огневом рубеже - аналогичная картина. Инструктор работает с каждым бойцом персонально, указывая на ошибки. Там работают не только автоматчики - мишени поражают пулеметчики и расчеты РПГ.

Специалистов МТО в рамках комплексной подготовки обучают и ведению огня из пулеметной турели в кузове пикапа. Не забывают и о беспилотниках: операторов готовят к сбросу гранат с квадрокоптеров. В этом российские бойцы в ходе спецоперации серьезно преуспели.

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