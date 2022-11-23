Артерия снабжения войск: кадры подготовки бойцов подразделений МТО в тылу зоны спецоперации
Военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения обучают тактике боя в тыловом районе зоны спецоперации. За обучением наблюдал корреспондент «Звезды».
Все, как у линии соприкосновения: БТР-сопровождение стреляет боевыми. Под прикрытием колонна бензовозов уходит из-под огня противника.
Колонна движется на массовую заправку техники. Двадцатитонные автоцистерны стоят в глубине обороны. Топливо разливается в машины меньшего объема - в таких доставляют горючее на передовую.
«В этом броневике не сразу можно узнать КАМАЗ, но это он. Бойцы автомобильного батальона сами наварили защиту. Видно, как защитили стекла. Стальные листы. Для того, чтобы задержать пулю, - деревянные доски. Ну а саму цистерну укрыли решеткой», - показал корреспондент Павел Кольцов.
Пока идет заправка, экипажи встают в боевое охранение на случай внезапной атаки противника. Водитель с позывным «Матрос» - доброволец. Срочную проходил машинистом на Черноморском флоте, потом работал водителем бензовоза. Здесь, говорит, то же самое, только с автоматом и в менее комфортных условиях.
«Армейская техника надежная. Ездим везде, по любой грязи. Везде проходим. В любой момент, где угодно, можем появиться, доставить топливо», - рассказал военнослужащий.