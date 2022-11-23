Артерия снабжения войск: кадры подготовки бойцов подразделений МТО в тылу зоны спецоперации

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Призванные в рамках частичной мобилизации добровольцы - водители бензовозов, но инструкторы готовят их по полной программе. Как прикрыть друг друга, как грамотно отойти за укрытие, не пересекая линии огня. Наставники обращают внимание на каждую мелочь. Упражнения повторяют снова и снова.

На огневом рубеже - аналогичная картина. Инструктор работает с каждым бойцом персонально, указывая на ошибки. Там работают не только автоматчики - мишени поражают пулеметчики и расчеты РПГ.

Специалистов МТО в рамках комплексной подготовки обучают и ведению огня из пулеметной турели в кузове пикапа. Не забывают и о беспилотниках: операторов готовят к сбросу гранат с квадрокоптеров. В этом российские бойцы в ходе спецоперации серьезно преуспели.