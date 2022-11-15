ФСБ предотвратила теракт в Севастополе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила теракт в Севастополе. Местный житель планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе ведомства.
|
ФСБ предотвратила теракт в Севастополе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила теракт в Севастополе. Местный житель планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
16:02 В стране и мире
ФСБ предотвратила теракт в Севастополе
15:12 В стране и мире
Зеленскому предложили запретить россиянам въезжать на Украину 100 лет
14:31 В стране и мире
Лавров на G20: Украина предлагает неадекватные условия для переговоров
14:13 В стране и мире
Глава РАН предложил Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
13:22 Армия
МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия после освобождения Павловки
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО