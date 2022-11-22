Косачев назвал стремление к миру и накачивание Киева оружием взаимоисключающими действиями

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Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военных поставок Киеву для достижения мира призвал западных политиков осознать, что стремление к миру и накачивание Украины оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия.

«Иногда даже трудно поверить, что эти взаимоисключающие тезисы рождаются в одной и той же голове. Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Совета Федерации России твердо уверен, что «больше смертей ради мира» не приблизят страны к процессу переговоров. А слова про «приемлемое для Украины» решение Косачев назвал «очень опасной оговоркой».

«Все больше политиков и экспертов в странах НАТО констатируют, что интересы и цели Киева и стран альянса в этом пункте далеко не идентичны. Приемлемым, а точнее жизненно важным лично для (президента Украины Владимира - прим. ред.) Зеленского и его окружения (не для Украины), является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Через немедленное членство Украины в блоке, создание бесполетной зоны и так далее», - пишет виде-спикер Совфеда.

Согласно мнению вице-спикера Совета Федерации России, если генеральный секретарь НАТО поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран НАТО, «но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией».

«И им, похоже, первый сценарий намного приятнее. Вопрос и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой. Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали», - отметил политик.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявлял, что Североатлантический альянс не вмешается в украинский конфликт, но продолжит помогать Киеву. Согласно словам главы Пентагона, итоги конфликта на Украине «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии».