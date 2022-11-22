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В ожидании ледяного дождя: Москву накрыл снежный шторм

Игнат Далакян
07:57 22.11.2022
Ожидается, что днем балканский циклон с юго-запада накроет столицу ледяными дождями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В утренние часы Москву накрыло снегопадом с ухудшением видимости до нескольких километров.

Ожидается, что днем балканский циклон с юго-запада накроет столицу ледяными дождями, превратив город в гигантский каток.

Согласно прогнозам синоптиков, тротуары, автодороги, линии электропередачи могут покрываться толстой ледяной коркой. Экстренные службы призвали водителей увеличить дистанцию на дорогах, сбавить скорость и не парковаться под деревьями.

Ранее синоптик спрогнозировал ледяные дожди в Центральной России. Специалист отметил, что на дорогах завтра будет опасно, и посоветовал не садиться за руль.

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