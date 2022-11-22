В стране и мире В ожидании ледяного дождя: Москву накрыл снежный шторм Игнат Далакян Ожидается, что днем балканский циклон с юго-запада накроет столицу ледяными дождями. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В утренние часы Москву накрыло снегопадом с ухудшением видимости до нескольких километров. Ожидается, что днем балканский циклон с юго-запада накроет столицу ледяными дождями, превратив город в гигантский каток. Согласно прогнозам синоптиков, тротуары, автодороги, линии электропередачи могут покрываться толстой ледяной коркой. Экстренные службы призвали водителей увеличить дистанцию на дорогах, сбавить скорость и не парковаться под деревьями. Ранее синоптик спрогнозировал ледяные дожди в Центральной России. Специалист отметил, что на дорогах завтра будет опасно, и посоветовал не садиться за руль. Экспертное мнение и аналитика