В Мурманске мотострелки СФ провели боевое слаживание мобилизованных

На данных тренировках военнослужащие отрабатывают нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Мурманской области на полигонах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота с военнослужащими призванными из запаса проходит боевое слаживание.

Днем и ночью мотострелки в составе отделений и экипажей боевых машин, тренируют совершение марша, в назначенные районы, отрабатывая действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп, преодоление зараженных участков местности и условно разрушенных участков дорог и мостов.

Под руководством офицеров и опытных инструкторов, применяя опыт полученный в ходе специальной военной операции РФ на Украине, отрабатываются слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 3000 метров, и оцениваются действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.

На данных тренировках военнослужащие отрабатывают нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется слаженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащих при подготовке и ведения наступления и действий в обороне, маскировке и разведке местности.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных для стрельбы из гаубиц Д-30 и пушек МТ-12 «Рапира». В ходе практических занятий призванные из запаса выполняют оборудование огневых позиций, подготовку орудий, прицеливание и поражение различных целей.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов