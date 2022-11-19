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Освоение грозных орудий: как проходит подготовка мобилизованных для стрельбы из гаубиц Д-30 и пушек МТ-12 «Рапира»

11:51 19.11.2022
В ходе практических занятий мобилизованные выполняют оборудование огневых позиций, подготовку орудий, прицеливание и поражение различных целей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боевые стрельбы артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 и противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» проходят на полигоне одной из воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в Тюменской области. Все расчеты укомплектованы мобилизованными военнослужащими. Кадры боевой подготовки публикует Минобороны РФ.

В ходе практических действий мобилизованные под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт участия в специальной военной операции, выполняют оборудование огневых позиций, подготовку орудий, прицеливание и поражение различных целей. 

«Сегодня бойцы получают опыт ведения огня из этих орудий. Разные расчеты сдают нормативы. Все задачи были отработаны в ходе проведения занятий. Перед стрельбой военнослужащие приводят орудие в боевое положение, а потом отрабатывают отход с переднего края», - рассказал командир артдивизиона Павел.

В том числе с подразделениями мобилизованных проводятся занятий по тактической медицине, связи, военной топографии и инженерному делу.

Ранее были опубликованы кадры подготовки мобилизованных в одном из учебных центров Ставропольского края, где они отработали стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Бойцов обучают не просто метко попадать в цель, но и незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и прикрывать друг друга во время боя. 

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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