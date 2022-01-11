Эксперт предупредил о новом способе мошенничества в новогодние праздники

Во время новогодних праздников мошенники рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками. Об этом рассказал технический директор группы компаний, специализирующейся на информационной безопасности, Илья Четвертнев.

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», - объяснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что злоумышленники в результате получают доступ к устройствам, после чего начинают атаковать аккаунты пользователей, о чем им приходит SMS-оповещение.

«В этих SMS-сообщениях содержится информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву - в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет», - отметил Четвертнев.

В заключение специалист посоветовал всем пользователям установить на свои гаджеты антивирусное ПО и двухфакторную идентификацию, а также регулярно обновлять приложения.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании по разработке ПО Алексей Сизов рассказал, что в новогодние праздники мошенники зачастую создают онлайн-площадки, на которых предлагают купить дорогостоящую технику по акции. При этом такие сайты являются фишинговыми, копирующими оригинальные сайты. В итоге жертвы обмана желаемые товары не получают, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные преступникам.