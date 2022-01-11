Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт предупредил о новом способе мошенничества в новогодние праздники

Роман Захаров
04:29 11.01.2022
Специалист посоветовал всем пользователям установить на свои гаджеты антивирусное ПО и двухфакторную идентификацию.
Эксперт предупредил о новом способе мошенничества в новогодние праздники
© Фото: Unsplash
Читайте нас на:

Во время новогодних праздников мошенники рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками. Об этом рассказал технический директор группы компаний, специализирующейся на информационной безопасности, Илья Четвертнев.

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», - объяснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что злоумышленники в результате получают доступ к устройствам, после чего начинают атаковать аккаунты пользователей, о чем им приходит SMS-оповещение.

«В этих SMS-сообщениях содержится информация о попытках входа в аккаунт на том или ином сайте или в приложении. Важно отметить, что это не информационная атака с целью запутать жертву - в этот момент на данных сервисах действительно осуществляются попытки входа в его личный кабинет», - отметил Четвертнев.

В заключение специалист посоветовал всем пользователям установить на свои гаджеты антивирусное ПО и двухфакторную идентификацию, а также регулярно обновлять приложения.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании по разработке ПО Алексей Сизов рассказал, что в новогодние праздники мошенники зачастую создают онлайн-площадки, на которых предлагают купить дорогостоящую технику по акции. При этом такие сайты являются фишинговыми, копирующими оригинальные сайты. В итоге жертвы обмана желаемые товары не получают, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные преступникам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:42 В стране и мире
СМИ рассказали, как чувствовал себя Куравлев до госпитализации
01:33 В стране и мире
В ВОЗ раскрыли возможное происхождение дельтакрон-штамма COVID-19
23:53 В стране и мире
В Госдепе назвали Казахстан «ценным партнером» для США
19:37 В стране и мире
В МИД РФ рассказали об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве
19:29 Армия
Видео
Охрана и обеспечение безопасности: кадры работы миротворцев ОДКБ в аэропорту Алма-Аты
Популярное
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.