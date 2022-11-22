Армия Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинских боевиков В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. Ранее штурман Су-34 рассказывал о подавлении средств противовоздушной обороны противника в зоне специальной военной операции России на Украине. Летчики круглосуточно находятся на боевом дежурстве и готовы выполнять задачи в любое время суток и в любых метеоусловиях. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика