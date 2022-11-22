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Байден заявил об отсутствии понятия у американцев о жертвах военнослужащих армии США

Марина Крижановская
05:09 22.11.2022
Глава Соединенных Штатов сказал военнослужащим, что один процент их - это 99 процентов общества.
Байден заявил об отсутствии понятия у американцев о жертвах военнослужащих армии США
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Американский президент Джо Байден с супругой Джилл высоко ценят все, что сделали солдаты США. Об этом Байден заявил в присутствии американских военнослужащих на военной базе в штате Северная Каролина.

Обращаясь к присутствующим, президент Соединенных Штатов отметил, что американцы понятия не имеют о приносимых жертвах американской армией. Он сравнил армию США с народом в соотношении 1:99.

«Американский народ понятия не имеет о жертвах, которые вы приносите. Один процент вас представляет 99 процентов общества», - приводит его слова РИА Новости.

Ране во время саммита G20 Байден восхитился бицепсами российского оператора из съемочной группы. Глава США не только восхитился размером бицепсов россиянина, но и решил потрогать их. Тогда он удивился их размеру, сказав, что «они больше, чем мои икры», выразив надежду, что «мы с ним на одной стороне».

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