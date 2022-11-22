Вильфанд предупредил о резких скачках атмосферного давления в Москве

Днем во вторник и среду в Москве атмосферное давление составит 742 мм. рт. ст., в четверг - 750, в пятницу - 756, а в субботу - 760 миллиметров ртутного столба.

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В столичном регионе в ближайшие дни будут наблюдаться скачки атмосферного давления. Так, во вторник прогнозируется его понижение, но уже в пятницу, 25 ноября, оно поднимется до отметки в 756 миллиметров ртутного столба, что является аномальным показателем для Москвы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, для столицы нормой атмосферного давления считается показатель в 748 миллиметров ртутного столба.

«Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 миллиметров ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться - на 15-18 миллиметров по сравнению со средой», - сообщил он ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра во вторник и среду атмосферное давление в Москве днем составит 742 мм. рт. ст., в четверг - 750, в пятницу - 756, а в субботу - 760 миллиметров ртутного столба.

Также Роман Вильфанд рассказал об объявленном штормовом предупреждении в Москве из-за ледяного дождя с трех часов ночи до первой половины вторника включительно. Он предупредил, что некоторые районы Москвы и Подмосковья могут «превратиться в ледяной каток».