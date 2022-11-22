Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Москве из-за ледяного дождя

В процессе образования ледяного дождя происходит окукливание капель воды; когда осадки достигают поверхности, происходит мгновенное ее обледенение.

© Фото: Frank Molter dpa Globallookpress

Во вторник, 22 ноября, некоторые районы Москвы и Подмосковья могут «превратиться в ледяной каток». С трех часов ночи до первой половины дня включительно прогнозируется ледяной дождь.

О таком прогнозе сообщили в Росгидромете. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с трех ночи и с сохранением утром в первой половине дня ожидается ледяной дождь», - рассказал он в беседе с агентством.

Вильфанд пояснил, что из-за быстрого застывания осадков происходит мгновенное обледенение поверхности. Говоря об образовании так называемого ледяного дождя, он указал, что «происходит окукливание капель воды; когда осадки достигают поверхности, происходит мгновенное ее обледенение». Вильфанд рассказал, как ледяной дождь влияет на ветви деревьев.

«Он очень быстро коркой нависает на ветви. Они становятся тяжелыми, могут обламываться», - сказал он.

Представитель Гидрометцентра добавил, что ледяной дождь, который в метеорологии принято называть переохлажденными осадками, является разновидностью гололеда. Этот дождь состоит из прозрачных ледяных шариков размером от одного до трех миллиметров. Он не похож на град.

Ранее Роман Вильфанд предупреждал о приходе в Москву к концу недели «январских» морозов. В частности, речь шла о понижении температуры в столице до среднесуточной нормы января.