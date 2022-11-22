В Индонезии в результате землетрясения погибли 162 человека

Сообщается, что с каждым часом, вероятно, будет увеличиваться число жертв.

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На острове Ява в Индонезии в результате сильного землетрясения погибли 162 человека, в том числе дети. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Эпицентр землетрясения был в 120 километрах от столицы Индонезии Джакарты. По имеющимся данным, в этом месте магнитуда колебаний составляла 5,6.

Уточняется, что 300 человек были ранены в результате землетрясения, еще около 25 человек все еще находятся под завалами зданий. Есть вероятность, что количество погибших будет расти с каждым часом.

Ранее сообщалось, что на востоке Камчатки за час было зафиксировано два землетрясения. Магнитуда одного из них составила 6,0.