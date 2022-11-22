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Автоматы Калашникова и пикапы: батальону имени Судоплатова поставили партию вооружения

Максим Низкодубов
05:02 22.11.2022
Администрация Запорожской области прислала батальону автомобили, новую форму, вооружение и приборы ночного видения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Добровольцы батальона имени Судоплатова в Запорожской области получили партию вооружения и автомобилей от администрации региона. Среди оснащения - рамные пикапы, оборудованные пулеметными установками ДШК и гранатометами АГС-17, грузовая и бронированная техника, а также приборы ночного видения и оптические прицелы.

Также подразделения батальона получили автоматы Калашникова новейшего образца АК-12 и новую форму одежды из прочных материалов.

«Наш батальон оснащается формой, она очень высокого качества. Это вооружение. Это техника, которая стоит на вооружении», - перечислил командир роты батальона имени Судоплатова с позывным «Метис».

Добровольческий батальон имени Судоплатова начал формироваться в сентябре этого года. Вступить в его ряды могут мужчины в возрасте до 55 лет из любого региона России. Особый акцент делается на тех, у кого за плечами имеется боевой опыт и военно-учетная специальность.

Основные задачи добровольческого батальона - патрулирование и охрана гражданских объектов в городской черте, а также обеспечение безопасности жителей Запорожской области.

Ранее сообщалось, что двести добровольцев Запорожской области приняли присягу и вступили в батальон. После этого они приступили к интенсивным тренировкам.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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