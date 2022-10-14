Двести добровольцев батальона имени Судоплатова в Запорожье приняли присягу и получили оружие

Двести добровольцев из Запорожья приняли боевую присягу для последующего участия в спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Две сотни добровольцев записались в батальон имени Судоплатова в Запорожской области. Бойцы уже приняли присягу, получили боевое оружие и приступили к интенсивным тренировкам.

Занятия по стрелковой подготовке ведут опытные инструкторы. Планируется, что часть новобранцев будет осваивать боевые специальности, а остальные займутся саперной подготовкой.

Уже через полтора месяца батальон Судоплатова сможет занять позиции на второй линии обороны в Запорожье. Всего власти региона намерены сформировать три добровольческих подразделения.