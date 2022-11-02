Превратили в груду металла: артиллеристы ВДВ уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины. Кадры с дрона опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Российские десантники, применяя беспилотные летательные аппараты, оперативно обнаружили подразделения украинских войск при попытке скрытно приблизиться к позициям ВДВ.

«Артиллерия всегда считается богом войны, поэтому она всегда играет ключевую роль что в наступлении, что в ходе прикрытий своих войск. Я действовал в составе артиллерийского наблюдательного поста и своевременно обнаружил две единицы бронетехники противника. Очень быстро высчитал координаты и установки цели, после чего передал их на пункт управления огнем и корректировал огонь артиллерии в ходе огневого поражения», - рассказал заместитель командира взвода управления начальника артиллерии Артем.

Он также отметил, что бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены, наступление противника было остановлено, а поставленные задачи российских подразделений были выполнены в полном объеме.

Ранее были опубликованы кадры боевого применения крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации. Пункт управления передал расчету ОТРК координаты цели для немедленного поражения объекта ВСУ. Исходя из параметров цели, расчет «Искандер-М» выполнил пуск крылатой ракеты, благодаря чему был уничтожен объект военной инфраструктуры украинских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.